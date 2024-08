Cabras, ritornano le giornate ecologiche del Sinis 2024

Con Puliamo l’Isola del prossimo 8 settembre ritornano le giornate ecologiche del Sinis 2024 organizzate dal Comune di Cabras e dall’Area Marina Protetta del Sinis. Si tratta dell’appuntamento più atteso fra quelli previsti in calendario, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di trascorrere una domenica all’insegna della tutela ambientale e del volontariato, fondamentale per ripristinare lo stato dei luoghi a fine stagione e garantire che la costa dell’Isola di Mal di Ventre mantenga il suo splendore. Le giornate ecologiche sono iniziate lo scorso 23 marzo e hanno previsto per la prima volta una tappa nella piazza Stagno, spesso meta dei maleducati che con noncuranza lasciano sul posto rifiuti di ogni genere. Metalli, polistirolo, vecchi indumenti, copertoni e tanta plastica avevano riempito le buste dei partecipanti. Nel mese di aprile i volontari avevano invece ripulito con cura le spiagge di Maimoni e di S’Archeddu ‘e sa canna e ad aprile quelle di Corrighias e di Is Arutas, raccogliendo un totale di circa 800 chili di spazzatura, senza considerare gli ingombranti recuperati e

