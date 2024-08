Oristano, gli appuntamenti col Mercatino del libro scolastico usato

Continua a riscuotere un grande successo il Mercatino del libro scolastico usato organizzato dalla Consulta Giovani di Oristano, un’iniziativa che si conferma come un appuntamento di grande utilità per studenti e famiglie. Dopo la fase di raccolta dei libri, che si è svolta dal 21 al 23 agosto, anche oggi gli studenti avranno avuto l’opportunità di scegliere i testi necessari per il prossimo anno scolastico. Il Mercatino, ospitato presso il Teatro San Martino, ha visto una partecipazione vivace, con numerosi cittadini che hanno approfittato dell’occasione per trovare libri a prezzi vantaggiosi, favorendo al contempo il riutilizzo di materiale scolastico. L’evento si distingue non solo per il suo valore pratico, ma anche per il suo impatto sociale, promuovendo la solidarietà e l’attenzione all’ambiente attraverso il riciclo dei libri. La Consulta Giovani di Oristano ha messo a disposizione un’organizzazione impeccabile, garantendo uno svolgimento ordinato delle operazioni di raccolta e distribuzione. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 3 e 4 settembre, giornate dedicate alla restituzione dei libri

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

