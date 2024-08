Oristano, un protocollo per salvare il patrimonio di lecci

Elaborazione di un protocollo condiviso utile a comprendere le cause e a fissare le linee operative per salvare il patrimonio di lecci in ambito urbano. La proposta arriva dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano che nei giorni scorsi ha riunito a Palazzo Campus Colonna un tavolo tecnico con la partecipazione dei soggetti che a vario titolo hanno competenze in ambito arboreo, di difesa fitopatologica, di tutela forestale e ambientale e di ricerca universitaria. Erano presenti oltre ai rappresentanti del Comune di Oristano, l’Università di Sassari, l’agenzia Laore, il Corpo Forestale, l’Ordine degli Agronomi e altri esperti. “Il patrimonio arboreo sardo è in pericolo, quello boschivo e quello urbano – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Nell’isola c’è grande preoccupazione per un capitale ambientale che evidentemente è in serio pericolo. A Oristano stiamo monitorando la situazione e vogliamo intervenire per proteggere centinaia di esemplari di leccio la cui condizione di sofferenza è palese e a cui vogliamo porre rimedio. Abbiamo già avviato un confronto con gli esperti del settore per elaborare una strategia che

