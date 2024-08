al via la prova orale

Il Comune di Oristano ha annunciato le date e i dettagli della prova orale per la selezione pubblica finalizzata all’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili. L’importante fase del concorso si svolgerà presso la Sala Giudicale al Piano Terra del Palazzo degli Scolopi, situato in Piazza Eleonora 44, nei giorni 11, 12, 13, 18, 19 e 20 settembre. Mercoledì 11 settembre 2024, alle 14:30, è previsto l’incontro per i candidati con cognomi che vanno da Lai D. a Loi C. Il giorno seguente, giovedì 12 settembre, alle 9, sarà il turno di coloro i cui cognomi spaziano da Madeddu M. a Mura V. Venerdì 13 settembre, sempre alle 9, saranno convocati i candidati i cui cognomi vanno da Muredda M. a Pinna S. La settimana seguente, mercoledì 18 settembre, alle 9, si proseguirà con i candidati con cognomi che vanno da Piredda D. a Zucca S., inclusa Bechere S. Giovedì 19 settembre, sempre alle 9, saranno convocati i candidati con cognomi compresi tra Cappai S. e Faedda C. Infine, venerdì 20

