Oristano, un laboratorio di scrittura come strumento terapeutico

Ancora una volta sul palco per presentare i propri testi originali, esito scenico del laboratorio di scrittura creativa durante il quale venti utenti del Centro di salute mentale (Csm) di Oristano, sotto la guida della scrittrice, poetessa e drammaturga oristanese Savina Dolores Massa, si sono cimentati nell’espressione di sé attraverso le parole. Un laboratorio che si concluderà mercoledì 5 giugno alle 16.30 al Centro servizi culturali di Oristano (via Carpaccio, 9) con lo spettacolo teatrale “La stanza degli spettri”: una indagine sul significato di un’evanescenza che accompagna le menti in svariate forme, dalle leggende tramandate fino agli stessi spettri della psiche umana. A Savina Dolores Massa, curatrice del progetto, sono stati accanto l’educatrice professionale Fabiola Biddau del Csm di Oristano, il direttore del Centro servizi culturali di Oristano Marcello Marras e l’aiuto scenografo Paolo Campanaro. L’ingresso allo spettacolo è gratuito ed aperto a tutti. Nato nel 2015, il progetto del laboratorio di scrittura, oltre a favorire l’inclusione sociale, ha anche e soprattutto una finalità preventiva e terapeutica, perché fornisce

