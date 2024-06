Cagliari

Altri due sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamenti e atti persecutori



Divieto di dimora a Carbonia e divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, che perseguitava da oltre un anno. I carabinieri ieri hanno notificato il provvedimento del giudice a un uomo che sarà tenuto sotto controllo con un braccialetto elettronico.

La donna l’aveva accusato di atti persecutori, dopo la fine della loro relazione, a gennaio del 2023: continue telefonate, invio di messaggi diffamatori, fino ad aggressioni verbali e fisiche, tanto che la vittima viveva in uno stato di ansia e paura per la propria incolumità.

I carabinieri sono intervenuti in altri due casi di “codice rosso”. A Serramanna un uomo di 52 anni è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. Secondo le indagini, dal 2020 perseguitava la moglie con minacce, vessazioni psicologiche e percorse, che non risultavano dai referti medici.

A Guasila è un giovane di 28 ad essere stato denunciato, in seguito alla querela presentata dalla sua ex convivente. Dai controlli è emerso che nel 2023 l’uomo avrebbe vessato e maltrattato la donna, sia psicologicamente che fisicamente, arrivando talvolta a far sfociare gli episodi