Oristano, il metano arriva in città: la svolta energetica

Una svolta per la città di Oristano è ormai alle porte: il passaggio dall’aria propanata al metano è previsto per marzo 2025. Questa transizione rappresenta un cambiamento nel panorama energetico locale, grazie a una sinergia di forze che vede coinvolti l’amministrazione comunale, le aziende del territorio, Medea (Gruppo Italgas), Higas (Gruppo Avenir Lng) e il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (Cipor). Il progetto è frutto di un lungo e articolato lavoro di pianificazione e collaborazione tra le diverse parti in causa, e promette di portare importanti benefici non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di sostenibilità ambientale e riduzione dei costi per i cittadini. La complessità dell’operazione, che coinvolge vari attori istituzionali e industriali, è il segno della rilevanza strategica che questa transizione riveste per l’intero territorio. Medea, società del Gruppo Italgas, è stata incaricata della gestione e della distribuzione del gas metano, mentre Higas, parte del Gruppo Avenir Lng, sarà responsabile della fornitura del combustibile, garantendo così la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie