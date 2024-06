Oristano, ultime consultazioni sull'adozione del Pums

Ultimi giorni per le due nuove consultazioni pubbliche lanciate dal Comune di Oristano in vista dell’adozione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Giovedì 20 giugno sarà l’ultimo giorno utile per studenti delle scuole superiori e residenti nel centro storico per dare il loro contributo di idee ed essere parte attiva del percorso partecipato rispondendo al questionario pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Oristano. “A tutti si chiedono segnalazioni e valutazioni utili alla definizione di un piano che ha una valenza strategica per la città – precisa il sindaco Massimiliano Sanna -. Il percorso partecipato è fondamentale per uno strumento che nasce per essere realmente a misura di cittadino”. “Oltre 200 studenti hanno già accolto il nostro invito e hanno compilato il questionario on line – aggiunge l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu -. È una partecipazione ampia che testimonia l’interesse alla tematica da parte delle giovani generazioni. Ma proprio perché ci rendiamo conto di questo interesse abbiamo coinvolto anche la Consulta giovani nell’azione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie