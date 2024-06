Oristano saluta i suoi atleti olimpionici prima della partenza a Parigi

Oristano incontra i suoi atleti olimpionici, alla vigilia della partenza per i Giochi, in programma a fine luglio a Parigi. Lorenzo Patta e Stefano Oppo saranno i grandi protagonisti del convegno “Oristano alle Olimpiadi”, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune in collaborazione con la Fondazione Oristano e la Pro Loco. “Abbiamo pensato di organizzare questo incontro prima della partenza per Parigi e non dopo l’evento, come si fa usualmente – spiegano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport Antonio Franceschi -. Vogliamo, infatti, che la città faccia sentire il suo calore e incoraggi Stefano e Lorenzo, alla vigilia di un appuntamento così importante. Loro hanno già scritto la storia sportiva della nostra città e l’auspicio, ovviamente, è che riescano a ripetersi”. L’appuntamento è all’Auditorium San Domenico, venerdì 21 giugno alle 17:30. Tutti sono invitati alla serata, che sarà ricca di interventi: dalle società dove Patta e Oppo sono cresciuti, agli ex atleti oristanesi che hanno partecipato in passato alle Olimpiadi. É prevista anche la

