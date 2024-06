Oristano, tutto pronto per la grande processione del Corpus Domini

Corpus Domini a Oristano - Foto: Santino Virdis Fervono i preparativi per la solennità di Corpus Domini a Oristano che, tra le sue celebrazioni, prevede la processione Eucaristica, tra le più importanti dal punto di vista liturgico e la più significativa come testimonianza di fede per le vie delle comunità che attraversa. Anche la città di Oristano si appresta a vivere questo forte momento ecclesiale domenica 2 giugno secondo una modalità che è entrata in vigore solo da due anni a questa parte. La processione della solennità del Santissimo Sacramento in cui viene portato nelle strade il Corpo di Cristo attraverso l’ostensione dell’ostia consacrata, nella storia ha sempre e solo attraversato le vie del centro storico. Partiva dalla cattedrale e in cattedrale faceva ritorno. Il Vicariato urbano, l’unione cioè delle parrocchie cittadine che oggi è guidato da monsignor Gianfranco Murru, ha fatto la scelta di far partire la processione, a turno, dalle chiese della città per poi tornare in cattedrale. Chiaro l’intento di coinvolgere tutto il

