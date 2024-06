Oristano, festa della Madonna d'Itria: i ringraziamenti del comitato

Il presidente del comitato della Madonna d’Itria di Oristano, Vincenzo Salaris, rappresentando tutti i suoi membri, ha espresso i ringraziamenti a quanti hanno contribuito al successo della manifestazione. In particolare, un sentito ringraziamento viene rivolto al Comune di Oristano per il sostegno economico e logistico fornito, fondamentale per la realizzazione dell’evento. Un grazie speciale è rivolto ai vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione mezzi e personale per il trasporto della statua della Madonna, garantendo la sicurezza e la buona riuscita della processione. La presenza della Capitaneria di Porto è stata altresì apprezzata e gradita, contribuendo a garantire un clima sereno e sicuro durante le celebrazioni. Un ringraziamento va anche all’associazione Cavalieri, che ha aperto la processione con un numeroso gruppo di cavalieri, aggiungendo un tocco di tradizione e solennità all’evento. L’impegno e la dedizione dei volontari che hanno contribuito al montaggio e allo smontaggio del palco sono stati fondamentali e meritevoli di riconoscimento. Le celebrazioni religiose in onore della Madonna d’Itria hanno raggiunto

