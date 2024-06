Oristano, concessione impianti sportivi comunali: cosa sapere

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il 30 giugno scadono i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali di Oristano per la stagione 2024/2025. Le domande, redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it e all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), dovranno pervenire all’ufficio Protocollo Generale in piazza Eleonora d’Arborea entro il 30 giugno mediante consegna a mano o inviate alla mailoppure alla Pec. Il Comune provvederà al rilascio della concessione che dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate entro il 31 luglio. Le palestre scolastiche possono essere concesse solo in orario extrascolastico previo nulla osta del Dirigente Scolastico a seguito di deliberazione del Consiglio d’Istituto. Tutti gli impianti saranno concessi nei limiti delle disponibilità e nel rispetto del regolamento ed è subordinato al pagamento della tariffa d’uso. Il richiedente, concessionario di impianti nella stagione sportiva 2023/2024, deve dimostrare di essere in regola con i relativi pagamenti. La domanda non sarà accolta qualora risultassero pendenze debitorie nei confronti del Comune per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie