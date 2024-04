Oristano

In origine erano una decina, ma ora sono meno. Circa 7-8 tassisti operano attualmente a Oristano, dove il servizio di taxi è una necessità. “La domanda c’è, ma spesso non ci sono i tassisti”, spiega un ex operatore. “Ricevo ancora telefonate di persone disperate che ne avrebbero bisogno, magari per andare in ospedale, ma non lo trovano”.

In città sono attive due postazioni taxi, nella centrale piazza Roma e in piazza Ungheria, all’uscita della stazione ferroviaria, come prevede il regolamento comunale. E all’occorrenza è