San Vero Milis

Il sindaco Luigi Tedeschi: “Ci stiamo lavorando. Siamo per la massima espressione di libertà”

Nell’Oristanese anche i matrimoni in spiaggia potrebbero presto accogliere i naturisti. È l’idea lanciata dall’amministrazione comunale di San Vero Milis, che due anni fa ha istituito in provincia – su proposta di Anita Sardegna Naturista, la sezione regionale dell’Associazione Naturista Italiana – il primo arenile autorizzato per nudisti, a Is Benas. Il tratto di spiaggia dedicato è quello al confine con Is Arenas.

“Stiamo lavorando all’idea dei matrimoni naturisti”, conferma il sindaco Luigi Tedeschi, “siamo per la massima espressione di libertà per chi vive questo tipo di esperienze. Se qualcuno fosse interessato a sposarsi lì, perché non consentirlo? Sarebbe un ulteriore stimolo per favorire il turismo naturista che già c’è nel nostro territorio. Credo che entro qualche mese avremo risposte più precise e capiremo se sia fattibile o meno”.

“Siamo in ambito demaniale”, ha proseguito il primo cittadino di San Vero Milis, “verificheremo se è possibile acquisire quelle aree per questo fine e se ci sono i presupposti legali per celebrare questo tipo di matrimoni. Certo non vogliamo offendere nessuno. Nel 2022 abbiamo autorizzato una spiaggia per naturisti per superare