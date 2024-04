Cagliari

Al buio, aveva forzato la porta con martello e scalpello



Evaso dai domiciliari, è stato sorpreso ieri notte con un martello e uno scalpello all’interno di un container appena forzato, in un cantiere edile. I carabinieri hanno arrestato nuovamente un uomo di 46 anni.

Poco prima era arrivata una telefonata alla Centrale operativa di Cagliari: un uomo si aggirava nel cantiere buio, con una torcia elettrica in mano.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, all’incrocio con via Su Planu, hanno trovato l’intruso nel container utilizzato come ufficio.

L’uomo era già stato arrestato due mesi fa per una piccola estorsione (aveva chiesto dei soldi per restituire una bicicletta rubata) e per questa ragione si trovava ai domiciliari.

Ora arrestato nuovamente per l’effrazione e il tentativo di furto, ma anche per l’evasione. A queste contestazioni dovrà rispondere oggi in aula, nel processo con rito direttissimo.

