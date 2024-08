Oristano, segnalata la scomparsa di due persone: cosa è successo

Negli ultimi giorni, i carabinieri di Oristano sono stati impegnati in numerosi interventi relativi alla scomparsa di persone, tra cui alcuni casi riguardanti individui con disabilità. In un periodo caratterizzato da un aumento delle chiamate di emergenza, dovuto alle vacanze estive, sono state molte le segnalazioni pervenute alla centrale operativa dei carabinieri di via Loffredo. Le segnalazioni, giunte soprattutto da familiari preoccupati, sono state affrontate con prontezza e professionalità dalle forze dell’ordine. Fortunatamente, tutte le ricerche si sono concluse con un esito positivo nelle prime ore dell’alba. Un caso ha riguardato un giovane che era stato dato per disperso. Il ragazzo è stato infine rintracciato presso il Pronto Soccorso di Oristano. Nonostante la preoccupazione iniziale, è stato trovato in buone condizioni di salute. Un altro episodio ha coinvolto una giovane di Oristano che si trovava fuori città, in Emilia Romagna. I genitori, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da diverse ore, hanno allertato i Carabinieri. Grazie alla collaborazione tra le diverse forze di polizia a livello

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

