Festa a Sorradile in onore di Sant'Isidoro, tra fede e spettacolo

Sorradile si prepara a vivere tre giorni di intensa devozione e festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, dal 16 al 18 agosto. La festa inizierà venerdì 16 agosto alle ore 18:30 con un programma dedicato ai più piccoli. Sarà infatti Alex Animazione a guidare un pomeriggio di giochi, baby dance e divertimento che coinvolgerà i bambini e le loro famiglie. La serata proseguirà con i balli in piazza animati da Michele Fadda, un appuntamento immancabile per gli amanti delle danze tradizionali e moderne. La prima giornata di festa si concluderà con un Dj set alle ore 22, curato da Alex Minnai, che farà ballare la piazza a ritmo delle hit del momento. La giornata di sabato 17 agosto sarà segnata dalla preparazione spirituale in vista della solenne celebrazione domenicale. Alle ore 18:30, infatti, si terranno i Primi Vespri in onore del Santo, un momento di raccoglimento e preghiera che vedrà la partecipazione di tutta la comunità. La sera, invece, sarà dedicata alla musica della tradizione sarda con l’esibizione del gruppo

