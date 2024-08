Oristano, beccato con la marijuana: segnalato un giovane

Un giovane è stato fermato dai carabinieri in via Gennargentu, nel centro di Oristano, con una quantità di marijuana. L’uomo, residente a Santa Giusta, è stato subito segnalato alla Prefettura di Oristano come assuntore di sostanze stupefacenti, in base a quanto previsto dalla legge italiana. Secondo la normativa vigente, chiunque venga trovato in possesso di droghe per uso personale, senza l’intento di spaccio, può essere soggetto a sanzioni amministrative. Tra le misure previste vi sono il ritiro della patente di guida e il divieto di frequentare determinati luoghi, al fine di prevenire ulteriori episodi legati al consumo di stupefacenti. L’intervento dei militari si colloca all’interno di un più ampio servizio di controllo del territorio, intensificato in occasione del Ferragosto. Le operazioni di pattugliamento, che hanno coinvolto numerosi uomini dell’Arma, avevano l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Particolarmente in un periodo particolarmente critico, caratterizzato da un aumento delle presenze turistiche e delle attività ricreative. Infine, oltre alla prevenzione e repressione del consumo di droghe, le forze

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

