Oristano, record di candidature per la Catte Cup

A meno di due mesi dall’inizio dell’attesissima Catte Cup, le aspettative e l’entusiasmo raggiungono livelli sempre più elevati tra i giovani della provincia di Oristano. Con il termine delle iscrizioni il 26 maggio, il numero record di candidature ha superato di gran lunga le aspettative dell’anno precedente. Più di cinquanta squadre si sono presentate, portando il totale dei giocatori coinvolti a quasi settecento. Questo fervore non è circoscritto solamente alla città di Oristano, ma si estende a numerosi paesi, anche al di fuori dei confini provinciali. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, i posti disponibili per il torneo sono limitati a 32, costringendo gli organizzatori a introdurre nuove regole per la selezione delle squadre partecipanti. A differenza degli anni precedenti, dove l’iscrizione garantiva la partecipazione diretta, ora è necessario superare un turno di qualificazione. Le sole squadre già qualificate sono quelle che hanno superato i gironi lo scorso anno; tutte le altre dovranno lottare per un posto tramite un mini torneo che si terrà a giugno. Entro questa data saranno quindi rese note tutte le trentadue

