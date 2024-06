Oristano, piazza Eleonora diventa una palestra di lettura per i bimbi

Ieri mattina piazza Eleonora si è trasformata in una grande palestra di lettura per gli studenti di Oristano, tra i 7 e gli 11 anni. Quattro laboratori sono stati proposti per promuovere la lettura tra i ragazzi nell’ambito del “Maggio dei Libri”. Un’iniziativa dell’assessorato alla Cultura e delle biblioteche comunali di Oristano, in collaborazione con la Fondazione Oristano, le cooperative Studio e Progetto 2 e La Lettura, il Centro per il Libro e la Lettura, l’associazione culturale Lughenè, le librerie Canu e Mondadori, e gli istituti comprensivi cittadini. Duecento ragazzi si sono alternati nei quattro laboratori, che proponevano tematiche accomunate dallo slogan della manifestazione “Se leggi ti lib(e)ri”, scelto dal Centro per il Libro e la Lettura per “Il Maggio dei Libri”, giunto alla sua 14esima edizione a livello nazionale. Quattro laboratori di animazione alla lettura sono dedicati alla libertà di conoscere, sognare e creare. Il primo laboratorio è stato dedicato agli “Eroi” e raccontava storie di pirati, re, regine, imperatori, ragazzi e ragazze, animali,

