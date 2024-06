Muscoli e seduzione, cresce la richiesta di escort bodybuilder

Il Rimini Wellness, appuntamento annuale per gli appassionati della cura del corpo e dello sport, è stato ancora una volta il centro dell’attenzione per migliaia di partecipanti desiderosi di conoscere le ultime novità e tendenze nel settore del fitness e del benessere. Tuttavia, un’analisi interessante emerge dal mondo delle escort, attraverso i dati forniti da Escort Advisor, il principale sito di recensioni squillo in Europa. La ricerca condotta da Escort Advisor ha evidenziato una chiara correlazione tra le tendenze nel settore della cura del corpo e le preferenze degli utenti del sito riguardo alla fisicità delle escort. Con oltre 6 milioni di utenti, il campione statistico è significativo e fornisce un’interessante panoramica sulle preferenze attuali. I dati raccolti rivelano che il 39,38% degli utenti mostra una netta predilezione per le escort dalla corporatura magra e longilinea. Questo tipo di fisicità, associata spesso a una silhouette elegante e sottile, sembra essere particolarmente popolare tra gli utenti del sito. Allo stesso modo, il 31,10% degli intervistati preferisce una corporatura media, indicando

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie