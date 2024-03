Oristano piange la scomparsa di Syll Ousseynou, aveva 45 anni

Oristano piange la scomparsa di Syll Ousseynou, uomo di 45 anni che ha combattuto una battaglia contro una malattia implacabile, scoperta durante le festività natalizie, e che purtroppo non gli ha dato scampo. Dopo un breve soggiorno all’ospedale di Nuoro, Syll si è spento all’hospice di Oristano. L’annuncio della sua scomparsa è giunta dai suoi amici Moustapha Mbaye, Moustapha Ndiaye, Falou Ture, Boubacar Dia, Sarin Ture, Assa Gueye, Pepe Gueye, Moustapha Cane e Moustapha Mbaye. Tutti esprimono gratitudine a quanti sono stati vicini a Syll durante la sua vita e soprattutto in questi ultimi momenti difficili. La vita di Syll Ousseynou era un mosaico di attività. Dalla vendita ambulante di oggetti per le strade, al volantinaggio, alla cura dei giardini privati e alla raccolta dei pomodori. Spesso veniva avvistato davanti al supermercato Crai di via Campania, dove gli abitanti di Oristano contribuivano generosamente aggiungendo qualcosa alla spesa per aiutarlo. Tanti, in queste ore, si stanno mobilitando per farlo tornare nella sua terra, a Touba. Lì potrà riposare accanto alla

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie