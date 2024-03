il caso a Palazzo Chigi

Dario Orrù, 33 anni di Oristano, si sta battendo senza sosta per garantire i diritti di sua madre, Maria Gabriella, 73enne invalida al 100%. La loro lotta è contro un sistema sanitario regionale che tarda a erogare gratuitamente i panni igienici essenziali per sua madre, una persona incontinenti, e molte altre persone con disabilità. Dario non ha esitato a contattare diversi enti e personalità di spicco, compresa la Presidenza del Consiglio, per far fronte a questa situazione di grave malasanità. Nonostante le sue costanti segnalazioni, i panni igienici continuano ad arrivare in modo discontinuo, se non del tutto, dalla Asl 5 di Oristano. Le risposte ricevute finora sono state vaghe e in alcuni casi irrispettose, spingendo Dario a intensificare le sue richieste fino a coinvolgere la politica nazionale, tra cui la premier in pectore Giorgia Meloni. Maria Gabriella stessa si è sentita in dovere di raccontare la sua storia, evidenziando le difficoltà quotidiane che deve affrontare. Nonostante le difficoltà, Dario si rifiuta di arrendersi e

