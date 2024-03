Scegli il Giornale di Oristano per i tuoi auguri: è gratis

Nell’ottica di condividere momenti di gioia e affetto con la propria comunità, il Giornale di Oristano si unisce alle celebrazioni dei suoi lettori offrendo loro un’opportunità unica. Dai battesimi ai compleanni, fino agli anniversari di nozze, il quotidiano online invita i suoi affezionati lettori a trasformare i loro giorni speciali in eventi condivisi con l’intera comunità.

Partecipare è semplice e accessibile a tutti. È sufficiente inviare la foto e il messaggio alcuni giorni prima al numero 3501009637 o all’indirizzo email della redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La gioia di festeggiare un compleanno non può e non deve restare confinata alle mura domestiche. Il giornale desidera condividere questa gioia con tutti i suoi lettori, perché crede che ogni momento speciale debba essere celebrato e condiviso. L’invito è esteso a chiunque desideri trasformare non solo il proprio compleanno, o quello dei propri figli o amici, ma anche altri eventi significativi come battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, anniversari di nozze o onomastici, in momenti indelebili nella memoria.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie