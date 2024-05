Oristano piange la scomparsa di Carla Camedda, aveva 51 anni

La città di Oristano è profondamente scossa dalla scomparsa di Carla Camedda, una donna amata e ricordata da tutti per il suo sorriso radioso e la sua gentilezza infinita. Carla è venuta a mancare all’età di 51 anni, gettando nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità. Carla era una presenza luminosa per chiunque la conoscesse. La sua disponibilità verso gli altri, la capacità di ascoltare e di regalare un sorriso anche nei momenti difficili, la rendevano una figura speciale. Era una persona che non solo partecipava attivamente alla vita sociale di Oristano, ma che riusciva a lasciare ricordo positivo in ogni luogo che frequentava. La mamma Anna Paola, la sorella Cristina con Gabriele e l’adorata Chiara piangono la sua perdita e ricordano con affetto e commozione i momenti trascorsi insieme a lei. La famiglia è grata per le numerose dimostrazioni di affetto e supporto ricevute in queste ore di dolore. Per chi desidera dare un ultimo saluto a Carla, la camera ardente sarà allestita

