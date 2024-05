Ambiente In programma laboratori e una mostra di Andrea Pala per per “Plastic8”

San Vero Milis

Sarà un sabato pomeriggio all’insegna della sostenibilità con “Plastic8”, l’iniziativa promossa dal Ceas Sant’Eru – Capo Mannu con il patrocinio del Comune di San vero Milis.

Doamni a partire dalle 15,30 la pineta di Mandriola farà da cornice a numerose attività. Si potrà prendere parte ai laboratori di riciclo creativo con diverse tecniche artistiche, come il mosaico e il collage, e a un laboratorio tecnologico curato dagli operatori del Ceas, che utilizzeranno i tappi di plastica raccolti nei box sparsi per il paese per realizzare nuovi oggetti.

Sarà possibile anchw visitare una mostra dell’artista Andrea Pala, che ha utilizzato le plastiche proveniente dal mare per realizzare le sue opere.

Chiuderà la giornata un aperitivo sostenibili per assaporare prodotti del territorio: biologici, stagionali e a