Oristano, nuova seduta della Commissione Ambiente: gli argomenti

Venerdì 18 ottobre alle ore 10, nella Casa Municipale di Oristano, nella sede del Palazzo degli Scolopi, si terrà una nuova seduta della IIIª Commissione Consiliare Permanente. La commissione, che si occupa di ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, frazioni, borgate e quartieri, è stata convocata per discutere su tematiche legate alla gestione del territorio e alla sostenibilità ambientale. Tra i punti all’ordine del giorno, spicca l’approvazione del regolamento relativo al “Centro di raccolta” situato in Via Oslo, nella zona industriale dell’agglomerato nord di Oristano. Questo centro rappresenta un nodo fondamentale per la gestione dei rifiuti nel comune, e l’approvazione del regolamento è un passo necessario per il suo funzionamento in conformità con le norme vigenti. Inoltre, la Commissione affronterà l’approvazione del regolamento per il compostaggio domestico, una pratica sempre più incentivata per ridurre la produzione di rifiuti organici e promuovere una maggiore sostenibilità tra i cittadini. Entrambi i regolamenti saranno sottoposti prima all’esame della Commissione e successivamente del Consiglio Comunale per l’approvazione

