Acli Oristano, un congresso per riflettere sul tema della pace

Sabato, all’Hotel Mistral di Oristano, si terrà il 15esimo Congresso delle Acli provinciali, un appuntamento che riunirà delegati e ospiti per una giornata di riflessione e confronto sul tema della pace. La manifestazione prenderà il via alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita, alle 9:30, da una riflessione spirituale, momento che aprirà simbolicamente i lavori della giornata. L’evento, che avrà come tema portante “Il Coraggio della Pace – costruire la Pace insieme: responsabilità sociale, partecipazione attiva e cura condivisa”, vedrà Mauro Carta alla guida dei lavori. L’apertura ufficiale è prevista per le 10 con la conduzione di Carta, che accompagnerà il congresso nelle sue diverse fasi, dall’analisi delle sfide attuali alla presentazione dei progetti futuri. Uno dei momenti centrali della giornata sarà la presentazione del progetto “Acli 5.0”, che punta a innovare l’approccio dell’associazione in risposta alle nuove esigenze sociali e territoriali. Successivamente, la presidente Daniela Masia terrà la relazione congressuale, che darà il via al dibattito tra i delegati. Questo spazio sarà dedicato alla discussione su temi

