Oristano, le previsioni meteo per oggi 11 ottobre 2024

Le previsioni meteo per Oristano indicano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno tra la minima di 14 gradi e la massima di 23 gradi, come riportano gli esperti di 3bMeteo . “A Oristano oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 23 gradi, la minima di 14 gradi. Lo zero termico si attesterà a 3.982 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso”. Un vasto campo di alta pressione sta dominando la Sardegna, assicurando giornate di tempo stabile e soleggiato in tutta l’isola. Le previsioni indicano condizioni prevalentemente serene su diversi settori. Nel dettaglio, sul litorale occidentale e meridionale, così come nelle aree interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, con qualche banco di nubi sparse al mattino. Sul versante orientale, invece, si prevedono cieli

