Mogoro ricorda il sacrificio del carabiniere Palmerio Ariu

Lunedì mattina, al Parco Pubblico di Mogoro intitolato a Palmerio Ariu, si è tenuta una solenne cerimonia di commemorazione in occasione del 59esimo anniversario della morte del carabiniere, vittima di un attentato terroristico. Alla cerimonia hanno partecipato i carabinieri della locale Compagnia, il sindaco Donato Cau, i vertici delle Forze di Polizia Provinciali e una rappresentanza d’onore di carabinieri in servizio e in congedo. Il carabiniere Palmerio Ariu, originario di Mogoro e insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile “alla Memoria”, perse la vita il 26 agosto 1965 durante un agguato armato ad opera di un gruppo di terroristi separatisti sudtirolesi. L’attacco avvenne presso la stazione dei carabinieri di Sesto Pusteria, in Alto Adige, dove Ariu prestava servizio volontario. I terroristi, appostati nei pressi della caserma, spararono raffiche di mitra attraverso una finestra, uccidendo sia il carabiniere Ariu che il collega Luigi Di Gennaro, che aveva tentato di soccorrere Ariu. Nel suo intervento, il comandante provinciale di Oristano ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di Palmerio Ariu,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

