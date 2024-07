Oristano, lutto nel mondo della fotografia: addio Antonio Careddu

Oristano piange la scomparsa di Antonio Careddu, venuto a mancare all’età di 73 anni. Careddu, noto fotografo e figura di spicco nel panorama culturale della città, è stato tra i fondatori dell’associazione culturale fotografica Dyaphrama. Conosciuto per la sua infinita pazienza e disponibilità, Antonio è stato un mentore per molti fotografi, siano essi alle prime armi o esperti del settore. Sempre pronto a offrire consigli preziosi e a supportare i soci dell’associazione, Careddu apriva la sede per corsi e incontri, e assisteva con entusiasmo in ogni progetto fotografico. La sua figura rappresentava un punto di riferimento insostituibile per tutta la comunità fotografica. In queste ore numerosi attestati di cordoglio sono giunti alla moglie Franca, ai figli Giovanna con Gianni, Andrea, alla mamma Marietta e a tutti i parenti. Il calore e l’affetto dimostrati testimoniano l’affetto che Antonio ha saputo ritagliarsi in chi lo ha conosciuto. “Il nostro numero uno ci ha lasciato. Antonio Careddu lascia un vuoto incolmabile in tutti noi appassionati di fotografia che

