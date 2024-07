Due fratelli arrestati per spaccio di droga dai carabinieri di Ghilarza

Giovedì scorso a Dualchi, due fratelli, un uomo di 25 anni e una donna di 28 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza a seguito di indagini autonome. Durante la perquisizione presso l’abitazione dei due, sono stati trovati 800 grammi di infiorescenze di marijuana nascosti in un secchio di plastica. I fratelli hanno tentato di sbarazzarsi della droga lanciandola dal cortile della casa su un terreno incolto adiacente. Inoltre, è stato sequestrato un bilancino di precisione utilizzato per pesare la sostanza. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Oristano. Il provvedimento è una misura pre-cautelare adottata d’iniziativa della Polizia Giudiziaria durante le indagini preliminari, con possibilità di impugnazione. I due restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva. L’arresto si inserisce nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposte dal Comando provinciale. I carabinieri della Compagnia di

