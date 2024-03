Oristano, l'impegno per valorizzare tavoli tematici e partenariato

Il Consiglio comunale di Oristano ha votato all’unanimità l’approvazione di una mozione urgente presentata dai consiglieri di opposizione di centrosinistra Sanna, Della Volpe, Marchi, Marcoli, Daga, Obinu e Federico. La proposta riguarda l’istituzione di un tavolo permanente dedicato al confronto e al partenariato tra enti pubblici e privati. Efisio Sanna (Oristano più) ha presentato l’iniziativa sottolineando come in precedenza la collaborazione tra settore pubblico e privato, risultato di una mobilitazione politica e sociale, abbia dato vita a risultati significativi come il Patto territoriale. “È stato uno dei rari episodi di progettazione dal basso. Era anni fecondi per la politica oristanese. Oggi tutto questo si è perso, nel territorio e in città, ed ha coinciso con la crisi della rappresentanza. Ciò interessa i partiti ma anche il mondo delle associazioni. La chiusura della Provincia quale ente intermedio ha accentuato questo fenomeno rendendo ancora più importante riconoscere il ruolo di capoluogo per Oristano”. La mozione chiede al sindaco e alla Giunta di continuare nell’opera di valorizzazione dei tavoli tematici e di

