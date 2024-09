Oristano, le previsioni meteo per oggi 7 settembre 2024

Le previsioni meteo per oggi nella città di Oristano sole splendente per l’intera giornata. Le temperature varieranno da una minima di 24 gradi a una massima di 39 gradi. Le informazioni sono state fornite dagli esperti di 3bMeteo . “A Oristano oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore – fanno sapere i meteorologi -. La temperatura massima registrata sarà di 39 gradi, la minima di 24 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso”. Un campo di alte pressione domina la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola. Le previsioni per il litorale occidentale, le zone interne del sud e del nord, e le aree montane indicano cieli prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi per l’intera giornata. Sul litorale orientale e meridionale, si prevede qualche nuvola sparsa al mattino, ma nel complesso la giornata sarà poco nuvolosa. I venti meridionali, inizialmente deboli,

Fonte: Il Giornale di Oristano

