Dalle strade al cimitero, come spende i soldi il Comune di Marrubiu

Il Comune di Marrubiu ha pubblicato l’elenco delle spese effettuate durante il mese di agosto. Tali dati sono ora disponibili sul sito Soldi Pubblici , che assicura trasparenza e facilita l’accesso alle informazioni economiche della Pubblica Amministrazione. Nel mese di agosto, la cifra maggiore è stata destinata alle infrastrutture stradali, con una spesa di 120.984,36 euro. Seguito da vicino, i trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali ammontano a 65.371,78 euro. Gli impianti sportivi, invece, hanno ricevuto una somma di 55.329,05 euro. Un’altra voce degna di nota è quella degli “Altri pagamenti da regolarizzare” con un totale di 53.273,29 euro, che riguarda pagamenti codificati dal tesoriere e non specificati nel dettaglio. Le spese per i contributi obbligatori per il personale sono state di 31.014,17 euro, rispettando degli obblighi previdenziali e assistenziali. Il settore dei cimiteri ha visto una spesa di 24.477,75 euro, destinata alla manutenzione e alla gestione dei servizi. Altri trasferimenti a famiglie non altrimenti classificati hanno totalizzato 15.060,95 euro, segnalando un ulteriore supporto economico alle famiglie

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie