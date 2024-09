Oristano, banchetti del Gruttes contro la speculazione energetica

Continua senza sosta, a Oristano, l’impegno del Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes) nella battaglia contro la speculazione energetica che sta minacciando il paesaggio della Sardegna. La più recente tappa di questa campagna si è svolta nel pomeriggio di oggi presso il centro commerciale “Porta Nuova”, dove dalle 15 alle 21 sono stati allestiti banchetti per raccogliere firme. La partecipazione dei cittadini è stata notevole, con centinaia di adesioni che si aggiungono alle oltre 1.000 già presentate nei giorni scorsi al Comune di Oristano. L’azione del Gruttes è rivolta principalmente contro i progetti di impianti eolici e fotovoltaici, che secondo l’associazione, mettono a rischio l’ambiente naturale della Sardegna. Il movimento sostiene che questi interventi, in una visione di transizione energetica, siano spesso concepiti senza un adeguato coinvolgimento della popolazione locale e senza considerare appieno l’impatto paesaggistico e ambientale. Prossimo appuntamento per la raccolta firme sarà domenica 8 settembre, in occasione della festa della Madonna del Rimedio nella frazione di Donigala Fenughedu, dove i banchetti saranno attivi dalle 17 alle 23.

