Grave incidente sulla strada provinciale, un ferito: è grave

Ieri sera, intorno alle 19:30, un incidente si è verificato sulla strada provinciale 59, all’incrocio con il bivio per Porto Cervo. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta e un furgone, con gravi conseguenze per il motociclista. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento, rendendo necessaria l’attivazione immediata dei soccorsi. Il motociclista, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari grazie all’intervento dell’elisoccorso. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute. Gli occupanti del furgone, invece, sono rimasti illesi, ma comprensibilmente sotto shock per l’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante per evitare ulteriori pericoli. Anche il personale medico del 118-Areus è giunto sul posto per prestare i primi soccorsi, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le esatte cause dell’incidente. A causa dell’incidente, il traffico sulla provinciale 59 ha subito notevoli rallentamenti, con disagi per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie