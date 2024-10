Mirko Matteucci esplora l’artigianato e l’innovazione a Cabras

“I Mestieri di Mirko”, il format di grande successo firmato Rai Contenuti Digitali e Transmediali, inizia la sua quarta stagione con Mirko Matteucci sbarcando in Sardegna, a Cabras. Nel primo appuntamento, dal 15 ottobre in esclusiva su RaiPlay, Mirko Matteucci arriva sull’“Isola felice” per scoprire con il pubblico i lavori che celebrano le tradizioni locali. I sardi, che lo hanno accolto con simpatia e calore, dimostrano una grande capacità di adattarsi alle innovazioni del presente. Dalla creazione artigianale dei coltelli a Pattada alla produzione del pane Carasau a Orgosolo, fino alla tessitura dei tappeti fatti a mano di Samugheo, il conduttore esplora mestieri che affondano le radici nella storia dell’isola. Inoltre, scoprirà mestieri che integrano innovazioni ecosostenibili, come la lavorazione del sughero a Calangianus e la costruzione di tavole da kitesurf ad Alghero. Particolare attenzione viene rivolta al mestiere del capraio: nelle montagne intorno a Dorgali, Matteucci vive un’esperienza immersiva a stretto contatto con la natura e gli animali. A Cabras scopre invece una tradizione secolare legata alla pesca

