Oristano, le graduatorie provvisorie per la scuola di Prima infanzia

Il Comune di Oristano ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi per la Prima infanzia per l’anno educativo 2024-2025. Questa pubblicazione rappresenta un passo avanti per le famiglie che attendono di conoscere l’esito delle loro domande di iscrizione ai servizi educativi per i più piccoli. I genitori che desiderano presentare osservazioni o contestazioni riguardo le graduatorie provvisorie hanno tempo fino alle ore 12 dell’8 luglio 2024. Le osservazioni devono essere inviate via email all’indirizzo dedicato. Questo periodo di osservazione permette ai genitori di segnalare eventuali errori o discrepanze, garantendo così la massima trasparenza e correttezza nel processo di selezione. La graduatoria definitiva, che includerà il numero di bambini ammessi e l’assegnazione dei nidi, sarà pubblicata entro il mese di luglio 2024. Questo documento sarà determinante per le famiglie, in quanto confermerà in modo ufficiale l’accesso ai servizi educativi per i propri figli. Per ulteriori informazioni e assistenza, i genitori possono contattare l’Ufficio Prima Infanzia del Comune di

