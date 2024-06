Assalto alla Mondialpol di Sassari, banditi in fuga con milioni di euro

Questa sera, intorno alle 20, una banda armata ha assaltato la sede della Mondialpol di Sassari, situata sulla strada per Caniga, scatenando caos e distruzione. L’attacco, orchestrato da oltre dieci malviventi, ha avuto inizio con l’incendio di diversi veicoli, uno dei quali sulla strada statale 131, tra viale Italia e Predda Niedda, causando un blocco del traffico. Successivamente, i criminali hanno utilizzato un escavatore per raggiungere il muro perimetrale della Mondialpol in via Caniga. Con la punta della benna, hanno sfondato il muro, riuscendo a entrare nella sala conta, dove erano in preparazione i soldi per le pensioni. I rapinatori sono riusciti a sottrarre una quantità di denaro ancora da quantificare, forse superiore al milione di euro. Durante l’assalto, per garantirsi la fuga, i malviventi hanno sparato numerosi colpi di fucile contro i carabinieri intervenuti sul posto, generando momenti di estrema tensione e paura. Le forze dell’ordine hanno dovuto affrontare una situazione critica per contenere l’attacco. Questo colpo richiama alla memoria l’assalto del febbraio 2016,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie