Oristano, l'avviso per i commercianti della Festa del Rimedio

Il Comune di Oristano si prepara ad accogliere la tradizionale Festa del Rimedio con l’avviso per l’assegnazione dei posteggi destinati agli esercenti del commercio ambulante. L’avviso, pubblicato nelle scorse ore, riguarda settori diversificati come quello alimentare, non alimentare, artigianato, creatori di opere dell’ingegno, hobbisti e collezionisti. L’evento, atteso per l’8 e 9 settembre, offre agli operatori del settore la possibilità di esporre e vendere le proprie merci nel cuore della manifestazione cittadina. Per partecipare, gli interessati sono tenuti a presentare la propria domanda entro il 6 agosto utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito internet ufficiale del Comune, all’indirizzo www.comune.oristano.it. La procedura di assegnazione dei posteggi sarà basata su una graduatoria, che terrà conto di vari criteri stabiliti dall’amministrazione comunale. L’iniziativa mira non solo a garantire un’organizzazione efficace dell’evento, ma anche a promuovere la diversità e la qualità dell’offerta commerciale durante la festività. I partecipanti potranno beneficiare di un’importante vetrina per mostrare le proprie creazioni artigianali, opere d’ingegno, prodotti alimentari e non, contribuendo così alla vivacità e all’attrattività dell’evento per

