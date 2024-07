Oristano investe nello sviluppo rurale, l'iniziativa del Comune

A Oristano, il Comune ha aperto uno sportello territoriale dedicato allo sviluppo del sistema rurale. Questa nuova iniziativa mira a promuovere l’uso di prodotti tipici Dop e Igp, provenienti da agricoltura biologica o integrata. Così come prodotti tradizionali e locali a filiera corta, particolarmente nel settore della ristorazione collettiva. Lo sportello, dove sarà presente un agronomo, si trova presso lo Spazio Giovani in via Morosini, a Sa Rodia. È aperto ogni martedì dalle 15 alle 19. Per informazioni è possibile contattare il numero 0783/791810 o scrivere all’indirizzo mail. “È un progetto innovativo – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna -. Lo avviamo nell’ambito di un accordo tra Regione Sardegna e Anci che prevede una serie di azioni e attività a favore dello sviluppo del sistema rurale sardo. Il nostro Comune, che in questo comparto è impegnato in prima fila con varie iniziative come la partecipazione al Distretto rurale e l’Ilab food, si è riconosciuta nell’obiettivo strategico di promuovere opportunità di sviluppo rurale per cittadini e imprese, educare al cibo

