Eolico, cresce la protesta al porto di Oristano: fermato un attivista

Notte ad alta tensione nel porto industriale di Oristano – Santa Giusta, dove gli attivisti contro la speculazione eolica sono impegnati nel presidio del piazzale. In molti stanno bloccando l’uscita dei camion carichi di componenti destinati alla costruzione di grandi pale eoliche nel centro Sardegna. Sotto la guida del questore Giuseppe Giardina, polizia e carabinieri sono intervenuti con decisione per cercare di disperdere i manifestanti e ripristinare l’ordine nel piazzale portuale. Durante l’operazione, uno dei partecipanti alla protesta è stato fermato per le sue azioni di resistenza pacifica. Nonostante l’intervento delle autorità, la protesta continua senza sosta. Numerosi attivisti, rappresentanti di diversi gruppi di protesta, hanno formato un fronte compatto di resistenza contro il trasporto delle componenti eoliche. Il presidio, iniziato giovedì scorso, è diventato il simbolo di un movimento determinato a contrastare l’espansione dei parchi eolici nella regione. Il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes), guida della protesta, ha riunito attivisti e cittadini per informare e sensibilizzare sulle implicazioni della proliferazione degli impianti eolici. Esperti

