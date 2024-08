Oristano, la terza edizione del Propagazioni Festival

Si apre martedì 20 agosto a Oristano nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, la terza edizione del Propagazioni Festival, una manifestazione che, articolata fra il capoluogo, Arborea e Mandriola, fino a sabato 24 agosto proporrà trenta appuntamenti tra presentazioni di libri, dibattiti, proiezioni, reading e concerti, accomunati dal tema “Messaggi dal futuro”. Dopo un brindisi inaugurale a cura delle Tenute Evaristiano e delle Tenute Corona Ruia, ad animare alle21 il primo appuntamento del festival saranno gli scrittori Alberto Capitta e Gianni Usai. I loro romanzi-rivelazione “La tesina di S.V.” e “Il peggiore”, entrambi editi da Il Maestrale, hanno infatti allargato i confini della letteratura in Sardegna, proiettandola in territori ancora da esplorare. A coordinare il dialogo su “La scrittura di domani” sarà il critico Alessandro Marongiu. Nato a Sassari nel 1954, scrittore, drammaturgo e regista, Alberto Capitta è autore di sei romanzi, tutti editi da Il Maestrale: “Creaturine” (finalista Premio Strega nel 2005 e Premio Lo Straniero 2006), “Il cielo nevica”, “Il giardino non esiste”, “Alberi erranti e naufraghi” (Premio

