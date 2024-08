"Mai approvato progetti eolici su Saccargia"

Il giornalista ed ex Presidente della Regione Mauro Pili ritorna sul tema della speculazione energetica e chiarisce di non aver mai approvato progetti eolici per Saccargia.

“Non ho mai approvato progetti eolici su Saccargia. Solo qualche cretino e ignorante, nel senso che non sa né leggere e né capire, può pensare che un presidente di Regione approva progetti – scrive Pili -. Nella delibera della Giunta regionale di 21 anni fa, quella che qualche servo sciocco sventola, c’è scritto, basta leggere: Presa d’atto di un processo amministrativo, allora in capo a Comuni, Soprintendenze e organismi tecnici. C’è scritto, basta leggere, solo qualche incapace o in malafede può travisare, che quell’impianto eolico era stato proposto e voluto dai comuni di Nulvi e Ploaghe. C’è scritto che esisteva il parere favorevole della Soprintendenza che aveva vietato qualsiasi pala eolica sul proscenio di Saccargia e che quell’impianto aveva pale alte 50 metri, a fronte di quelle da duecento che si vogliono mettere ora. Conoscete la differenza tra 50 metri e 200?”

