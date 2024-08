Gianluca Aramu non ce l'ha fatta, muore un mese dopo l'incidente

Gianluca Aramu, 52 anni, non ce l’ha fatta. Dopo quasi un mese di lotta tra la vita e la morte, è deceduto ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, a seguito delle gravi ferite riportate in un tragico incidente avvenuto lo scorso 22 luglio sulla strada statale 130. Aramu, residente ad Elmas, era rimasto coinvolto in un violento scontro all’incrocio tra la statale e via Sestu, mentre si dirigeva verso casa. A bordo della sua Bmw, si era scontrato frontalmente con una Fiat, su cui viaggiavano cinque giovani, di età compresa tra i 19 e i 34 anni. Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in ospedale, le condizioni sono apparse subito critiche. Le lesioni riportate nell’impatto erano troppo gravi e, nonostante i tentativi dei medici, l’uomo non è mai uscito dal coma. Tutto il paese è sotto shock per la perdita di Gianluca Aramu, descritto dai conoscenti come una persona affabile e solare. Il tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in un tratto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie