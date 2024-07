Ascot, variazioni dei turni ad Arborea, Ghilarza e Terralba

Nuovi aggiornamenti sui turni di apertura degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) nella provincia di Oristano. L’Ascot situato in via Romagna, 3, originariamente programmato per martedì 23 luglio, subirà un cambiamento di data. L’apertura è stata posticipata a venerdì 26 luglio, con orario continuato dalle 8 alle 14. Il turno previsto per mercoledì 17 luglio presso l’Ascot di Ghilarza, sito in via Carta presso l’ospedale Delogu, non sarà operativo. Presso l’Ascot di Terralba, situato in via Napoli, 3, il turno del giovedì 18 luglio si svolgerà dalle ore 9 alle 14 anziché dalle 14 alle 19 come precedentemente comunicato. Gli altri orari rimangono invariati per questa settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 e martedì dalle 8 alle 13. Attualmente, nella provincia di Oristano, sono attivi complessivamente 28 Ascot distribuiti tra diverse località quali Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu

