Oristano, la nuova pediatra ha ancora 200 posti disponibili

La dottoressa Stefania Frascaro, nuova pediatra in servizio dal 1 luglio, ha ancora 200 posti disponibili per l’assistenza sanitaria dei piccoli pazienti. Il direttore socio-sanitario della Asl 5 di Oristano, il dottor Alessandro Baccoli, ha esortato i genitori e le famiglie che non hanno ancora scelto un pediatra a considerare al più presto la dottoressa Frascaro. L’ambulatorio della dottoressa Frascaro è situato in via Cagliari, numero 458. I genitori possono contattarla al numero 379/2344920 dalle 8:30 alle 10. La dottoressa riceve i piccoli pazienti su appuntamento nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30, e mercoledì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. La dottoressa Frascaro fornisce assistenza ai bambini dei comuni di Oristano, Cabras, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana. La scelta della dottoressa Frascaro come pediatra può essere effettuata in presenza presso l’ufficio “Scelta e Revoca” del Distretto di Oristano dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12:30, oppure via mail. Per la scelta via mail, i genitori devono inviare una pec

