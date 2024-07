Livas Terralba, nuovo servizio 118 attivo 24 ore su 24

La Livas Terralba ha inaugurato un nuovo capitolo del suo impegno verso la comunità, con l’avvio del servizio territoriale di emergenza urgenza 118 operativo h24. Questo ampliamento, che prevede una postazione base con operatori qualificati Livas, rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle risposte alle emergenze sanitarie. Il servizio sarà ulteriormente potenziato con l’introduzione di un infermiere a bordo, trasformando il sistema attuale in un modello più avanzato, noto come “India”. Questo cambiamento garantirà un livello di soccorso più completo e avanzato, offrendo una maggiore sicurezza e qualità nelle operazioni di emergenza. Il piano di riorganizzazione del servizio territoriale, messo in atto da Areus , è stato determinante per questa evoluzione. Dopo anni di servizio attivo, la Livas Terralba è stata designata come parte integrante di questo progetto. Il contributo dei volontari dell’associazione, che hanno sempre creduto nella loro missione, insieme al costante supporto dell’amministrazione comunale, ha reso possibile questo importante traguardo. Le giornate sono diventate sicuramente più impegnative per i soccorritori della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie