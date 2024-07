Provincia di Oristano, le Poste la celebrano con un francobollo

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Provincia di Oristano, Poste Italiane ha annunciato l’attivazione di un Servizio Filatelico Temporaneo, arricchito da un francobollo speciale celebrativo. L’evento avrà luogo il prossimo 16 luglio presso il Palazzo d’Arcais, situato in Corso Umberto I. Il bollo speciale, realizzato su richiesta della Provincia di Oristano, sarà disponibile esclusivamente durante l’evento dalle ore 18:15 alle 21.30. I collezionisti e gli appassionati di filatelia avranno l’opportunità di timbrare con questo bollo tutte le corrispondenze spedite in quel periodo, rendendole così pezzi unici nel panorama filatelico. Per coloro che non potranno partecipare di persona ma desiderano acquisire il bollo speciale, è possibile inviare commissioni filateliche a Poste Italiane S.p.A., Ufficio Postale di Oristano Centro, Sportello Filatelico, via Mariano IV D’Arborea, snc – 09170 Oristano. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 0783/368020 o visitando il sito filatelia.poste.it. La celebrazione del cinquantesimo anniversario della Provincia di Oristano rappresenta un momento importante per il territorio, evidenziando il valore storico e culturale di questa

